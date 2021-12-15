Во время ремонта Одесской филармонии нашли подземный вход

Во время ремонтно-реставрационных работ Одесской филармонии строители откопали подземный вход в здание.

Об этом сообщили в группе «Одесские краеведы» в Facebook.

«Филармония. Раскопали вход под въездными воротами. Кто-то может прокомментировать, что это?»

В соцсетях и некоторых СМИ выдвигают версию, что обнаруженный на глубине около двух метров под аркой сквозной проём, это вентиляционное окно, подход к которому осуществлялся через подвал здания. Другие говорят, что это тайный ход, которым пользовались члены масонских собраний, проводившихся в здании нынешней филармонии, а поскольку масоны в то время запрещались, то ходом пользовались, если приходила полиция.







Фото: Facebook

Как сообщала Одесса News, летом 2021 года участники археологических раскопок, ведущие поиски фундамента стен крепости Хаджибей, исследовали территорию возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.

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