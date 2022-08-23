Группа «Зира» выступит с камерным оркестром Одесской филармонии

27 августа группа «Зира» и Камерный оркестр Одесской филармонии приглашают на концерт.

Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист Украины Игорь Шаврук. Дирижер – Владимир Дикий.

Музыка ансамбля «Зира» — это всегда выход за рамки обыденности, это переосмысление и эксперимент, сказочное влечение и вызов стереотипам этого мира.

Музыканты играют на разных инструментах: уд, ситар, этнические флейты, перкуссия, классическая гитара, кларнет, саксофон. Сочетание восточных мелодий, балканских ритмов, средневековой музыки.

Концерты ансамбля «Зира» – это встреча востока и запада, прошлого и настоящего.

Начало в 17.00 в Большом зале филармонии.

Билеты от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул,Бунина, 15.

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