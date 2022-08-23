Зеленский подписал закон: в каждой новостройке должно быть бомбоубежище

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает, что в каждой новостройке должно быть бомбоубежище.

Как сообщается на сайте Верховной Рады закон был подписан 22 августа.

Как говорится в объяснительной записке, в Украине есть необходимость в срочном развёртывании сети защитных сооружений гражданской защиты, «способный обеспечить или, по крайней мере, существенно повысить уровень безопасности граждан».

Согласно документу, вся градостроительная документация на региональном и местном уровнях должна содержать раздел «по инженерно-техническим мероприятиям гражданской защиты». В противному случаи утверждение документации будет запрещено.

Такая же норма вводится и для проектной документации на строительство объектов, в которых на постоянной основе будут пребывать более 50 человек.

Документ разрешает органам государственного архитектурно-строительного контроля отказывать в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта, если он не будет включать укрытие.

Кстати. Верховная Рада приняла законопроект об укрытиях в новостроях 29 июля, документ поддержали 280 депутатов.

Согласно данным ООН, по состоянию на июль, вследствие вторжения России в Украину погибли более 5 тыс. человек гражданского населения, в том числе из-за бомбёжек жилых домов.

Как сообщала Одесса News, 11 августа начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко с рабочим визитом посетил учебные заведения Болградского района и сделал критические замечания по поводу отсутствия в них бомбоубежищ.

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