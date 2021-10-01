Зеленский: Не хочу обидеть одесситов…

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал Кабинету Министров Украины принять меры по повышению туристической привлекательности Одессы.

«Не хочу обидеть одесситов, но она должна быть лучшей, отмытой, построенной и примером привлекательности Украины для всех туристов, прежде всего для украинских», — заявил Зеленский во время своего выступления на Конгрессе местных и региональных советов 30 сентября, пишет Укринформ.

Президент предложил сделать Одессу главным «магнитом для украинских туристов», своего рода альтернативой Турции и Египту.

«Одесса — важный магнит для украинского туризма. Это витрина», — сказал Зеленский.

Также Президент предлагает разработать отдельную программу по безопасности и развитию Одесской области.

«Думаю, что мы разработаем отдельную программу для Одесской области, где этот вопрос безопасности — безопасности питьевой воды, безопасности питания, в принципе безопасности — это по оборонному направлению, чтобы все спокойно чувствовали себя, и по привлекательности туризма, сохранению такой прекрасной части нашей украинской истории», — сказал Зеленский.

По его словам, правительство должно вложить средства в реставрацию исторического центра города, организацию полноценной набережной и другие инфраструктурные проекты.

«Деньги туристов не будут ехать в Египет или Турцию, Хорватию, Грецию — эти деньги в большинстве своём будут оставаться в Украине. Это важно, чтобы в условиях выбора приоритеты были в Украине», — подчеркнул Глава государства.

Как сообщала Одесса News, в утверждённый в мае 2021 года и обнародованный Министерством культуры и информационной политики Украины список из 109 объектов, прошедших отбор в рамках президентской конкурсной программы «Большая реставрация», не попал ни один памятник культуры, требующий срочной реставрации, из Одесской области.

Фото: Офис Президента Украины

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod