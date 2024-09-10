Зеленский провёл заседание Ставки: фронт, энергетика, военные поставки

В обращении по итогам 9 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Стенограмму опубликовала пресс-служба главы государства.

«Провёл Ставку. Несколько ключевых вопросов. Защита энергетики от российских ударов. Защита наших позиций на фронте. Подробно разобрали поставки в войска артиллерии, включая наши «Богданы», и обеспечение наших бригад техникой», – отметил Зеленский.

Отдельно президент Украины рассказал о защите объектов энергетики от российских оккупантов.

«По энергетике есть чёткие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха. Нужен абсолютно такой же чёткий подход к реализации всех необходимых мер. Ответственность за это исключительно персональная – и за строительство защиты, и за работу ПВО», – подчеркнул он.

По словам Зеленского, продолжается также детальная работа по комплектованию украинских боевых бригад и бригад резерва.

«Отдельно сегодня был доклад министра обороны Украины Умерова по результатам Рамштайна и его переговоров с партнёрами. Все достигнутые договоренности должны быть реализованы очень быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чём мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в снабжении и выполнении всех обещаний партнёрами напрямую зависит ход войны», — сообщил Зеленский.

Он отметил также о подробном «сугубо военном» докладе Главкома Сырского. Прежде всего, о донецких направлениях.

«Благодарю все наши подразделения на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно устойчиво отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Не менее важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское – именно там российская армия должна потерять больше боеспособности», — сказал Верховный Главнокомандующий.

Отдельно Сырский доложил об обороне в Харьковской области и активных действиях ВСУ на территории России – в Курской области.

«Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают Россию к чёткому пониманию, где её земля, а где соседей».

Для справки. Ставку Верховного Главнокомандующего Зеленский создал 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения в Украину страны-агрессора России.

Одесса News информировала о предыдущем заседании Ставки, которое прошло 30 августа где рассматривались вопросы военной ситуации на фронте, подготовке школ к учебному году, проблемы энергетической безопасности.