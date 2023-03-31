401-й день войны: 9 уничтоженных БПЛА, 4 склада с ГСМ и боеприпасами врага

Начались 401-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны.

По оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 31 марта, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения окупантов, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

Враг за вчерашний боевой день задействовал 10 ударных БпЛА типа «Шахед-136», 9 из них уничтожили наши защитники.

Кроме того, за прошедшие сутки противник нанёс 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства. Ночью с применением ЗРК С-300 противником было совершено 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харькова.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населённые пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Только в Бахмуте наши защитники отразили 22 штурмовые атаки врага.

В течение суток враг совершил обстрелы ряда населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

На Шахтёрском направлении в течение суток враг обстрелял населённые пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтёрское и Большая Новосёлка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты нанесли огневое поражение по более чем 30 населённым пунктам.

Как сообщала Одесса News, 29 марта в Одессе министр обороны Украины Алексей Резников встретился с министром обороны Хорватии Марио Баножичем для обсуждения вопросов по усилению ПВО, помощи в гуманитарном разминировании, укреплению военного сотрудничества.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», Силы теробороны, ВМС, ВС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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