В бою за Украину погиб житель Одесской области Павел Гадюка, светлая ему память

На фронте 7 марта погиб младший сержант Павел Гадюка из села Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Белгород-Днестровский районный совет.

Воину было всего 34 года.

16 марта жители Шабо провели своего земляка в последний путь со всеми воинскими почестями.

Как сообщала Одесса News, в марте на фронте погиб житель Балтской громады Одесской области Руслан-Игорь Жосан.

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Фото: Белгород-Днестровский райсовет/Facebook

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