В Одессе задержаны двое госслужащих, вставших на путь коррупции

Правоохранителями разоблачены двое служащих государственного предприятия, вымогавших за свои услуги взятки.

Подробности сообщает Одесская областная прокуратура, осуществлявшая процессуальное руководство задержанием коррупционеров и сообщением им о подозрении по факту вымогательства.

По данным следствия, служащий Одесского офиса госпредприятия «Классификационное общество Регистр судоходства Украины» требовал 1700 долл. США взятки у директора частного предприятия за беспрепятственное получение сертификатов качества изделий металла, которые использовались предприятием для ремонта и обслуживания лодок и судов. Свои «услуги» он оценивал в 40 долл. США за каждую тонну металлических изделий, сертификацию которых необходимо было осуществить.

Также на получении взятки разоблачена начальница одного из отделов Центрального офиса этого же ГП, требовавшая 1000 долл. США у этого же предпринимателя за подготовку «положительного» пакета документов для получения Сертификата на систему управления качеством предприятия, в частности, относительно соответствия оборудования международным стандартам и надлежащей квалификации сотрудников.

Оба служащих задержаны при получении неправомерных средств.

Решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения и отстранению от занимаемых должностей.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Служба безопасности совместно с НАБУ разоблачила в коррупционных действиях судью Киевского районного суда Одессы Людмилу Салтан.

Фото: Одесская облпрокуратура

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