Уволен прокурор Одесской области

3 сентября Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Одесской области Олега Жученко.

Генпрокурор уволил также прокуроров Винницкой, Житомирской и Черкасской областей.

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.



«Во вторник, 3 сентября 2019 года, руководствуясь Законом Украины “О прокуратуре”, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей», — говорится в сообщении.

Причина увольнения одесского прокурора не указывается.

Кстати. Олегу Жученко 33 года. Родился в Винницкой области В 2007 году закончил Одесскую нацональную юридическую академию. С сентября 2015 года — заместитель, а с декабря этого же года первый заместитель прокурора Одесской области. В июне 2016 года возглавил её.