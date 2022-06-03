Чиновница Одесского горсовета оказалась не госслужащей, а просто взяточницей

Одесскими правоохранителями задержана служащая Одесского горсовета. Она обвиняется в получении взятки за «решение» проблемных для малого бизнеса вопросов.

О подробностях сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской обпрокуратуры задержана главный специалист одного из управлений Одесского горсовета при получении неправомерной выгоды, — говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанная требовала 74 тыс грн взятки у местного предпринимателя за решение вопроса о заключении договора аренды участка, на котором расположен продовольственный магазин.

В частности, чиновница обещала не создавать искусственные препятствия предпринимателю и ускорить получение для него необходимой разрешительной документации.

Отмечается, что сумму взятки женщина рассчитывала в соответствии с квадратурой МАФов.

Правоохранители задержали работницу горсовета «на горячем» сразу после получения второй части неправомерных средств.

Сейчас решаются вопросы по сообщению задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, взятки за непроведение демонтажа рекламных объектов брали чиновники Одесского горсовета, разоблачённые 2 июня сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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