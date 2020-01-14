Одесская область осталась без налогового руководства

Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов отстранил всё руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook cам Верланов.

Такое решение главный налоговик страны принял после того, как сотрудники НАБУ задержали по подозрению в даче взятки в $25 тысяч и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области.

«Детективы НАБУ и сотрудники службы внутренней безопасности ГНС провели задержание и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы (Наталью Чеботарёву, — ред.), которую подозревают во взяточничестве. Также в противоправных действиях подозревают первого заместителя начальника ГУ ГНС в области (Владимира Мрсийчука, — ред.)», — сообщил источник.

После увольнения всего руководства областной налоговой службы Сергей Верланов сказал, что «любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены».

Обоим фигурантам уголовного производства уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, налоговик предложила руководителю структурного подразделения областной прокуратуры 25 тысяч долларов США ежемесячно. В благодарность за это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности сотрудников налоговой.



Видео: НАБУ

Фото: Думская