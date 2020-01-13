Президент подписал закон о штрафах за «кнопкодавство»

13 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности народных депутатов за неличное голосование.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины» №404, который парламент принял 19 декабря 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, закон «О статусе народного депутата Украины» и Регламента Верховной Рады относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВР.

В частности, Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщала Одесса News, народный депутат Николай Скорик оказался в рейтинге политиков, которые «кнопкодавили» в Верховной Раде 9-го созыва.