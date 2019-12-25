Одесский нардеп попал в список злостных кнопкодавов

Народный депутат Николай Скорик оказался в рейтинге политиков, которые «кнопкодавили» в Верховной Раде 9-го созыва.



Результаты рейтинга опубликовало общественное движение «Честно».



По подсчётам активистов движения, Николай Скорик голосовал за коллег как минимум 3 раза, но больше всех — 8 раз такой грешок был замечен за его коллегой по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимиром Кальцевым.

Отмечается, что всего в списке 15 нардепов-кнопкодавов. 8 из них — это представители ОПЗЖ, 4 — депутатская группа «Доверие», 2 депутата от «Слуги народа» и один внефракционный нардеп.

Кстати. Согласно ст.84 Конституции Украины, народные депутаты должны голосовать лично. Однако никаких санкций за нарушение этой нормы в законодательстве не были предусмотрены. 19 декабря во втором чтении Верховная рада приняла закон касательно личного голосования на пленарных заседаниях. Закон предусматривает уголовную ответственность за кнопкодавство — от 3 до 5 тысяч необлагаемых законом минимумов граждан.