В Одессу из Китая прибыл контейнер с товаром якобы от «Adidas»

В Одесский порт из Китая прибыл контейнер, в котором таможенники обнаружили 1 350 единиц контрафактного товара.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской таможни ГФС.
Отмечается, что в одном из контейнеров среди спортивной обуви было 640 пар кроссовок с изобразительными элементами торговой марки Puma.
В остальных — украинское предприятие пыталось ввезти рюкзаки, чемоданы и дорожные сумки, маркированные знаками для товаров и услуг SwissGear и Adidas, общим количеством 710 штук.
Принимаются меры по защите прав интеллектуальной собственности и фиксации возможных нарушений таможенного законодательства.
Окончательная стоимость «брендов» будет установлена после товароведческой экспертизы.
Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года в Одессу пытались ввезти 7 тысяч пар контрафактной обуви из Китая, маркированной товарными знаками Adidas и Nike.
Фото: Odessa.online