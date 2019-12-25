В Одессу из Китая прибыл контейнер с товаром якобы от «Adidas»

В Одесский порт из Китая прибыл контейнер, в котором таможенники обнаружили 1 350 единиц контрафактного товара.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской таможни ГФС.

Отмечается, что в одном из контейнеров среди спортивной обуви было 640 пар кроссовок с изобразительными элементами торговой марки Puma.



В остальных — украинское предприятие пыталось ввезти рюкзаки, чемоданы и дорожные сумки, маркированные знаками для товаров и услуг SwissGear и Adidas, общим количеством 710 штук.

Принимаются меры по защите прав интеллектуальной собственности и фиксации возможных нарушений таможенного законодательства.

Окончательная стоимость «брендов» будет установлена после товароведческой экспертизы.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года в Одессу пытались ввезти 7 тысяч пар контрафактной обуви из Китая, маркированной товарными знаками Adidas и Nike.

Фото: Odessa.online