Столица рождественского пирога угощает традиционной немецкой сдобой

Один из неотъемлемых атрибутов Рождества в Германии — пирог штоллен, столицей которого является город Наумбург.

Самым известным считается Дрезденский штоллен, но придумали эту традиционную немецкую рождественскую выпечку не дрезденцы, а жители Наумбурга ан дер Зале, сообщает Укринформ.

«Произошло это в 1329 году. Тогда епископ Генрих предоставил наумбургским пекарям права гильдии. А те преподнесли ему два штоллена в знак благодарности. Таким образом, наумбургский штоллен появился на 98 лет раньше знаменитого Дрезденского, который впервые был упомянут в 1474 году в счёте, выставленном дрезденскому двору. С 1500 года дрезденский штоллен начали регулярно продавать на Штрицельмаркте — рождественской ярмарке в Дрездене», — говорится в сообщении.

В 1648 году дрезденские пекари добились того, что на этой ярмарке стали продавать исключительно штоллены, изготовленные в Дрездене.

Штоллен потребляли в рождественский пост, поэтому дрожжевое тесто готовилось на воде с добавлением рапсового масла. Вкус такого штоллена не нравился немецким дворянам, поэтому в середине XV века саксонский курфюрст Эрнст и его брат герцог Альбрехт обратились к Папе Римскому Николаю V с просьбой отменить запрет на использование сливочного масла, однако получили отказ. Лишь в 1491 году Папа Иннокентий VIII дал согласие на замену рапсового масла сливочным при приготовлении штоллена, но с условием финансовой поддержки строительства Фрайбергского собора.

Штоллен — традиционная немецкая выпечка, которая по своей форме и белому цвету должна «быть похожей» на завёрнутого в пелёнки Христа-младенца.

Самый распространённый вид штолленов с начинкой из изюма и цукатов, но спросом пользуются также штоллены с маком, орехами или марципаном. Штоллены выпекают заранее, иногда за месяц до Рождества, в прохладном месте они могут храниться два-три месяца.



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Фото: Укринформ