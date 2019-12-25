Вандалы в Одессе испортили рисунок с героями «Ликвидации»

Ворота с героями телесериала «Ликвидация» на Молдаванке в Одессе пострадали от вандалов.

Об этом сообщает Odessa.online.

«Неизвестные закрасили чёрной краской часть уличной картины, изображённой на воротах двора на ул. Колонтаевской, 21 в Одессе», — говорится в сообщении.

Теперь на картине остался только Давид Гоцман, а его друг Фима кому-то почему-то не понравился, пишет издание.



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года по этому адресу появились портреты героев снимавшегося в том же дворе российского телесериала «Ликвидация». Автор мурала — художник Алексей Чернопятов.