СБУ подорвала главного «таможенника ЛНР» Афанасьевского

В так называемой ЛНР сотрудники Службы безопасности Украины взорвали главу таможни «республики» Юрия Афанасьевского.

Эту информацию Укринформ подтвердили источники в СБУ.

«Его взорвали в собственном доме. Очередной «хлопок» – дело рук СБУ. Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжёлом состоянии», – заявили собеседники агентства.

Они рассказали, что этот «деятель», являющийся генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ, известен тем, что стал «финансистом» председателя так называемой «ЛНР» Леонида Пасечника.

По информации спецслужбы, Афанасьевский «отмывал» средства для финансирования воевавших против Украины вооружённых формирований и на него были наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

«Надеемся, что в ближайшее время он сменит свой статус с «трёхсотого» на «двухсотого», – отметили в СБУ.

Как сообщала Одесса News, глава Службы безопасности Василий Малюк раскрыл секрет, как в октябре 2022 года украинцы в первый раз взрывали Крымский мост.

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