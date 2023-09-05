Полиция устанавливает обстоятельства падения 2-летней одесситки с 8-го этажа

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства, в которых маленькая девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже многоэтажки на улице Ядова в Одессе.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

По предварительной информации, девочку одного года и одиннадцати месяцев вместе с четырёхлетним братиком мать на время привезла к бабушке. По словам пожилой женщины, она ненадолго оставила самих внуков и пошла в магазин. За это время девочка, вероятно, забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и другие повреждения тела. Девочку госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что семья раньше не попадала в поле зрения правоохранительных органов и на учёте социальных служб не состояла.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена правовая квалификация.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года сотрудник ГУ ГСЧСУ в Одесской области сняли тело погибшей женщины с крыши магазина во дворе дома по улице Махачкалинской, 6, что в Суворовском районе Одессы.

Фото иллюстративное

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy