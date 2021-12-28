В Одессе с 9-го этажа дома на Махачкалинской выпала женщина

27 декабря сотрудникам ГУ ГСЧСУ в Одесской области пришлось снимать тело погибшей женщины с крыши магазина во дворе дома по улице Махачкалинской, 6, что в Суворовском районе Одессы.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, женщина упала на эту крышу магазина, выпав из окна квартиры на девятом этаже дома. С помощью спасательной верёвки и носилок 7 спасателей спустили погибшую на тротуар.

От полученных травм она скончалась на месте.

Эксперты уточняют, было ли это падение самоубийством или случайностью. Разбираться в этом деле будет и одесская полиция.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года 18-летний парень на глазах у местных жителей выпрыгнул с балкона общего пользования, расположенного на 15-м этаже одной из многоэтажек на улице Академика Заболотного в Одессе.

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