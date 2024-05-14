25-летний одессит продавал в интернете несуществующие легковушки и тракторы

В отдел полиции №4 Одесского районного управления полиции №1 обратился одессит и сообщил, что заказал у одного продавца на известной платформе онлайн-объявлений автомобиль «ВАЗ», заплатил по договорённости задаток в сумме две тысячи гривен, но транспорт так и не получил.

Подробности мошенничества сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители выяснили, что заявитель наткнулся на мошенника, который разместил в интернете не одно такое сообщение о продаже автомобилей «ВАЗ», «ГАЗ» и тракторов разной модификации, которых на самом деле у него в наличии не было.

«Чтобы привлечь покупателей, он приобщил к информации фото транспортных средств, которые скачал из сети, и указал их стоимость ниже рыночной.

«В ходе досудебного расследования полицейские установили, что на сообщение злоумышленника откликнулись ещё девять жителей Черниговской, Житомирской, Киевской и других областей страны. Во время телефонных бесед продавец сначала выспрашивал у них регион проживания, а дальше говорил, что живёт в той же области, и обещал доставить нужный им транспорт при небольшой предоплате и покрытия расходов на горючее», — говорится в сообщении.

Из соглашавшихся правонарушитель «выкачивал» деньги по несколько раз в день: то у него дорогой якобы бензин закончился, то аккумулятор сломался. Доверчивые граждане перечисляли средства на указанный продавцом счёт от 500 до 7600 гривен. В общей сложности он причинил им материальный ущерб на сумму более 31 тыс. гривен.

Отмечается, что получив деньги, злоумышленник прекращал общение с потерпевшими, добавив их телефонные номера в чёрный список.

Правоохранители задержали мошенника. Им оказался 25-летний житель Одессы. Полицейские изъяли доказательства противоправной деятельности, в том числе мобильный телефон и банковскую карту.

Его мошеннические действия наказуемы: штраф от 51 тыс. до 68 тыс. гривен либо исправительные работы сроком от одного до двух лет, либо ограничением свободы сроком до пяти лет, либо лишени свободы сроком до трёх лет.

«Следствие продолжается», — сказал старший следователь следственного отделения территориального подразделения полиции Дмитрий Савченко.

Одесса News информировала, что 25-летняя жительница Подольского района Одесской области получила обвинительный приговор суда за мошенничество в интернет-сети — 200 часов общественных работ.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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