В Одессе в доме на проспекте Гагарина произошёл пожар, пострадали 2 человека

На проспекте Гарина в Приморском районе Одессы днём 13 мая загорелась крыша новостройки.

По сообщению в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прибывшие на 7 спецмашинах 22 спасателя установили возгорание электрокабелей в котельной, расположенной на крыше 25-этажного дома.

Пожар охватил площадь в 3 квадратных метра.

«В результате пожара пострадали 2 человека, которые в тяжёлом состоянии были госпитализированы. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении.

Также спасатели информируют о пожаре в этот день, произошедшем в квартире на 3-м этаже 16-этажного дома жилого массива «Радужный» на улице Гранитной села Лиманка Одесского района.

Здесь из-за значительной задымленности 31 спасатель работал в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар распространился на площади в 30 квадратных метров. Ожоги левой руки получил хозяин квартиры 1955 года рождения. По лестнице с верхних этажей было эвакуировано 7 человек. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросамоката во время зарядки.

Одесса News информировала о пожаре 12 мая 2024 года в доме на Военном спуске в Приморском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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