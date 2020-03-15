На пожаре в доме на Краснослободской в Одессе погиб человек

Правоохранители расследуют факт пожара, произошедшего в Суворовском районе Одессы.

Как сообщает на сайте Нацполиции Суворовский ОП, происшествие произошло во дворе заброшенного дома на улице Краснослободской.

«В результате пожара один человек погиб, другой получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован», — говорится в сообщении.



Полиция установила, что трагедия произошла из-за того, что пострадавшие — двое бездомных в состоянии опьянения зажгли мусор, чтобы согреться, но уснули.

По предварительным выводам специалистов ГСЧС, вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

Следуя этим выводам, полицейские квалифицировали произошедшее по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в январе-марте этого года в Одесской области пожары унесли жизни 23 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в Белгород-Днестровском, Черноморске, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на улицах Житомирская и Марсельская,7.