Мальчик, получивший ожоги во время пожара в Белгород-Днестровском, умер

Трёхлетний мальчик, который 20 февраля получил ожоги 80% тела во время пожара в частном доме в Белгороде-Днестровском, умер в больнице.

Об этом сообщил телеграм–канал «Одесса Info».

Отмечается, что мать умершего ребёнка накануне пожара отправилась в магазин, а вернувшись, увидела, что её дом объят пламенем. Брат женщины успел вынести её сына из дома, но при этом сам получил несовместимые с жизнью ожоги.

Как сообщала Одесса News, это пожар произошёл 20 февраля в одноэтажном доме в г.Белгород-Днестровский по ул. Переможенской, в результате которого погиб 30-летний мужчина и с ожогами II-III степени 80% поверхности тела в крайне тяжёлом состоянии бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован 3-хлетний мальчик.

Предполагаемая причина пожара — неисправность печного отопления.

В январе-феврале этого года в Одесской области пожары унесли жизни 22 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в Белгород-Днестровском, Черноморске, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на улицах Житомирская и Марсельская,7.