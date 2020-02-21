В Белгород-Днестровском на пожаре погиб мужчина и пострадал мальчик

20 февраля в 22:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании одноэтажного частного дома в г.Белгород-Днестровский по ул. Переможенской.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасателей установлено, что горит домашнее имущество в доме. В 22:53 пожар локализован и в 23:05 ликвидирован на площади 60 м2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара погиб 30-летний мужчина.

Пострадал также 3-хлетний мальчик, получивший ожоги II-III степени 80% поверхности тела. Бригадой скорой медицинской помощи он был госпитализирован. Состояние здоровья — крайне тяжёлое.

Предполагаемая причина пожара — неисправность печного отопления.

Спасатели говорят, что тушили пожар 9 человек с помощью двух пожарных машин.

Как сообщала Одесса News, в январе-феврале этого года в Одесской области пожары унесли жизни 19 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского районов, Заречное Татарбунарского района, в Черноморске, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на улицах Житомирская и Марсельская,7.