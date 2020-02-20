В Одессе на Житомирской в пламени пожара погиб мужчина

В службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в одноэтажном частном жилом доме по улице Житомирской в Одессе.

Об этом 19 февраля информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасателей установлено возгорание крыши и имущества жилого дома. В 21:33 пожар локализован и в 21:43 ликвидирован на площади 25 м2. В результате пожара пострадал хозяин дома 1962 г.р., который с ожогами 8% поверхности тела бригадой скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. На месте пожара обнаружен погибший мужчина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личные данные погибшего устанавливаются, также как и причина пожара, и ущерб.

Пожар ликвидировали 10 пожарных от КЗ «Центр безопасности граждан Авангардовского с/с» и ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, в январе-феврале этого года в Одесской области пожары унесли жизни 18 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского районов, Заречное Татарбунарского района, в Черноморске, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на ул. Марсельской,7.