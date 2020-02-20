С целью не пустить эвакуированных из Китая, на Полтавщине бунтуют люди

В Полтавской области местные жители перекрыли дорогу, протестуя против якобы возможного размещения 73 эвакуированных из Китая человек в медицинском центре внутренних войск МВДУ «Новые Санжары».

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной госадминистрации.

«В связи с распространением информации о том, что эвакуированных украинцев из Уханя могут разместить в медицинском центре внутренних войск МВДУ «Новые Санжары», местные жители перекрыли дорогу», — говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов выехал на место происшествия в Новосанжарский район.

По сообщению издания Страна.ua., полиция пригнала к месту недовольства людей силовиков в полной экипировке и даже БТР.

Президент Украины на своей странице в Facebook пристыдил украинцев из-за реакции на самолёт из Китая.

«Самолёт с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы эвакуировали из Уханя, приземлился в Украине. Было сложно с погодой — пришлось сначала посадить его в Борисполе. Он дозаправится и полетит в место назначения — в аэропорт в Харькове.Меры безопасности — беспрецедентные. Сделали всё возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадёт. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура.

Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведён на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьёзнее, чем у президента. То есть бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы — украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии. Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолёт из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией», — написал Владимир Зеленский.

Как информировала Одесса News, 20 февраля, в 9:40 утра, украинский пассажирский самолёт спецрейса «PQ 7302» с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь». Все находящиеся на борту люди — здоровы.

Фото: Полтавская ОГА, Facebook