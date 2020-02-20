Спецборт из Китая прилетел в Борисполь на дозаправку, затем — на Полтаву

20 февраля, в 9:40 утра, украинский пассажирский самолёт спецрейса «PQ 7302» с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь».

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

«На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пути в Украину самолёт делал промежуточную посадку в аэропорту Алма-Аты в Казахстане, где эвакуированные были подвергнуты строгой санитарно-эпидемиологической проверке. Контроль состояния их здоровья врачами, находящимися на борту лайнера, во время полёта подтвердил, что все эвакуированные здоровы, не имеют никаких симптомов болезни.

По утверждению МВД, по прибытии всеми лицами на борту будет пройден надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной уединённой зоне аэропорта.

Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

«В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствованию размещению эвакуированных на этом объекте или нарушению режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба».

МВД Украины призвал граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации.

Как сообщала Одесса News, Премьер-Министр Украины Алексей Гончарук обратился к украинцам, подчеркнув, что эвакуированные из Китая — это здоровые граждане Украины, «истерия вокруг прибытия этого распространяется абсолютно излишняя».