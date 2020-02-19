Куда прилетит спецборт из Китая

Украинцы и иностранцы, которых эвакуируют из Китая из-за коронавируса Covid-2019, проходят регистрацию на спецрейс авиакомпании SkyUp.

Об этом сообщает посольство Украины в Китае и Монголии.

«В эвакуационном списке 48 граждан Украины… Все эвакуированные уже доставлены в международный аэропорт г.Ухань. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp», — отмечается в сообщении.

Тем временем, депутаты Тернопольского облсовета приняли обращение к Президенту Украины и Премьер-министру о недопущении приёма эвакуированных на территорию региона.

Как сообщает Укринформ, в документе говорится, что в Тернопольской области нет даже инфекционной больницы, а «другие медицинские учреждения не обеспечены необходимым оборудованием и препаратами и не готовы для оказания полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом».

«Мы, депутаты областного совета, — говорится в обращении, — не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры относительно недопустимости размещения на территории Тернопольской области, в частности, в селе Конопковке Теребовлянского района в санатории «Медоборы», около 100 человек, эвакуированных из Китая».

Отдельно решением сегодняшней сессии принято требование к правоохранителям, что б те не принимали силовые меры к жителям Микулинецкой громады, которые установили блокпосты у дороги, ведущей к санаторию.

Накануне более тысячи жителей Микулинецкой громады провели вече, на котором люди единогласно высказались против вероятного поселения эвакуированных из Китая в санаторий «Медоборы». По решению громады, на дороге в село Конопковку введено круглосуточное дежурство местных жителей для недопущения транспортировки сюда эвакуированных из Китая.

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал спокойнее относиться к эвакуации украинцев из Уханя, которые прилетят в Украину 20 февраля, р чём он сказал сегодня на брифинге.

«Я ещё раз хочу подчеркнуть, что это здоровые граждане Украины, истерия вокруг прибытия этого распространяется абсолютно излишня. Надо спокойнее к этому относиться, но объект (где разместят эвакуированных — ред.) конечно будет обеспечен охраной, достаточной для того, чтобы с одной стороны инфекция не распространилась, а с другой стороны — чтобы в отношении этих людей не было принято никаких провокаций», — сказал Гончарук.

Он добавил, что правительство не боится никаких манипуляций, хотя «печально наблюдать за тем, как иногда политики стараюсь играть на этой теме, использовать её для пиара».

«У нас есть чёткий план и понимание того, что нужно делать в данной ситуации, наш Минздрав на контроле держит эту ситуацию ежечасно. Всё будет хорошо», — отметил Гончарук.

Сегодня также состоялось закрытое заседание в Одесской областной госадминистрации, о чём сообщил её глава Максим Куцый.

«На закрытом заседании в Одесской ОГА я утвердил ряд дополнительных мер по недопущению проникновения вируса в регион. Согласовали с медиками план действий, если в область прибудут пациенты с признаками болезни. Главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы. 20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов. Больница Измаила готова к развёртыванию дополнительной госпитальной базы», — отметил Куцый.

По его словам, все реанимационные отделения больниц области приведены в полную готовность. В области созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги.

В то же время глава ОГА подчеркнул, что «ни один подтверждённый случай заболевания в Украине не зафиксирован. Однако Одесчина готова оказать медицинскую помощь всем украинцам и предотвратить распространение болезни».

Как сообщала Одесса News, в Одессе принимают меры на случай распространения коронавируса COVID-19 и диагностирования заболевания у людей, которые могут в ближайшие дни прибыть на территорию области. На закупку необходимых препаратов и материалов из городского бюджета выделено более 1,6 млн грн.