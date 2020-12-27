COVID-19 в Украине: Одесская область — на 2-м месте по количеству заболевших

6 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря. На первом месте по количеству заболевших с начала пандемии — Киев, на втором месте — Одесская область.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Максим Степанов.

Отмечается, что за прошедшие сутки заболели 277 детей и 153 медработника. госпитализировано 1674 человека; летальных случаев — 72; выздоровело — 6 621; протестировано 24 978 (в том числе методом ПЦР — 19 543, методом ИФА — 5 435) человек.



За всё время пандемии в Украине заболели 1 025 989 человек; выздоровели — 658 538; летальных случаев — 17 774; проведено ПЦР-тестов — 5 472 989.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г.Киев — 107 204 случая;

— 107 204 случая; Винницкая область — 21 960 случаев;

Волынская область — 32 429 случаев;

Днепропетровская область — 56 893 случая;

Донецкая область — 34 929 случаев;

Житомирская область — 38 494 случая;

Закарпатская область — 27 828 случаев;

Запорожская область — 51 703 случая;

Ивано-Франковская область — 42 828 случаев;

Киевская область — 57 331 случай;

Кировоградская область — 8225 случаев;

Луганская область — 9 982 случая;

Львовская область — 59 798 случаев;

Николаевская область — 29 531 случай;

Одесская область — 68 962 случая;

— 68 962 случая; Полтавская область — 34 600 случаев;

Ривненская область — 40 295 случаев;

Сумская область — 40 047 случаев;

Тернопольская область — 33 452 случая;

Харьковская область — 67 868 случаев;

— 67 868 случаев; Херсонская область — 17 067 случаев;

Хмельницкая область — 38 378 случаев;

Черкасская область — 37 617 случаев;

Черновицкая область — 39 422 случая;

Черниговская область — 29 146 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 7 709 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в т.ч. 366 детей, 198 медработников, летальных случаев — 121.