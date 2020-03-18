За что купил, за то продал — объяснил дороговизну масок владелец одесских аптек

18 марта на сессии Одесского городского совета городской голова Геннадий Труханов пристыдил директора коммунальных аптек, который продаёт защитные маски по высоким ценам. Однако тот заверил депутатов горсовета, что маски реализуются по себестоимости.

Об этом сообщает Думская.



«Не зарабатывать на эпидемии» призвал мэр Одессы Геннадий Труханов директора коммунального предприятия «Одесфарм» Левона Никогосяна.

Городского голову возмутило, что КП продаёт маски по 24,5 гривни, хотя до эпидемии они стоили до 1 гривни.

Никогосян оправдывался, что маски «трёхслойные и идут в упаковке по 50 штук», они «от завода», «настоящие», а в городе вообще нет масок и он «не виноват».

«Каждая маска идет с сертификатом качества, это не подделка, — рассказал руководитель. — А маски, которые шьют где-то в цехах, вообще нельзя продавать. Два месяца масок не было вообще, и мы сейчас выкупаем остатки. Сегодня у нас на складах есть маски для всех больниц. Речь идёт о респираторах и обычных масках».

Он заверил мэра, что КП «Одесфарм» продаёт медицинские маски «по себестоимости».

Как сообщала Одесса News, аптеки коммунального предприятия «Одесфарм» — одни из немногих в Одессе, где ещё есть медицинские маски. Их продают по цене 24,50 гривни, а в аптеке на Атамана Чепиги, 54, маски продаются по 60 гривен.