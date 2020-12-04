В США учёные назвали продукты, снижающие активность коронавируса

Учёные из Университета Северной Каролины (США) перечислили продукты, которые могут снижать активность ферментов коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на результаты исследования, опубликованные в издании Frontiers in Plant Science.

Исследователи выяснили, что химические соединения в винограде и зелёном чае наиболее успешно препятствуют распространению коронавируса в организме человека, поскольку содержащиеся в них вещества способны блокировать ферменты протеазы SARS-CoV-2.

Кроме этого, снижать активность ферментов COVID-19 способны тёмный шоколад и какао.

Между тем, в мире, по данным Worldometer, на утро 4 декабря зафиксировано 65 621 075 (+775 150 за сутки) случаев заражения коронавирусом, 1 513 793 человек умерли (+14 436), выздоровели 45 456 980 (+514 779).

Как сообщала Одесса News, американские учёные считают, что витамин D снижает риск осложнений и смерти для пациентов с коронавирусом.