В Украине 15131 новый больной, министр говорит, что это заслуга карантина выходного дня

В Украине за сутки зафиксировали 15 131 новый случай коронавируса. Однако, такой высокий показатель Министр охраны здоровья Максим Степанов во внимание не принимает, считая, что цифры могли бы быть гораздо выше, если бы не введённый по инициативе министерства карантин выходного дня.

Новую статистику Министр обнародовал сегодня утром на своей странице в Facebook, а на утреннем брифинге в Минздраве Степанов сказал, что карантина выходного дня больше не будет, и вообще Минздрав не будет рекомендовать вводить локдаун до конца года.

За сутки заболели 649 детей, 681 медработник, госпитализированы 1 776 человек; летальных исходов — 235 (на 8 меньше вчерашнего показателя).



В наведенных цифрах министр увидел положительную динамику, сказав, что карантин выходного дня показал эффект остановки роста случаев COVID-19. Правда, Степанов не сказал об уменьшении количества тестирований. Так, только в Одесской области за последние сутки проведено тестирований методом ИФА – 975 (на 57 меньше вчерашнего показателя), ПЦР — 3 274, что на 1 433 меньше, чем вчера.

«Карантин выходного дня вводился с целью сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни, именно ураганного распространения. Просто вспомните, как мы росли по количеству заболевших. Максимальный эффект, который мы от него ожидали, это снижение количества новых случаев на 20 процентов. И вероятно мы не достигли максимальных показателей. Но эффект остановки динамики роста мы получили», — объясняет Степанов, по сути, провалившийся эксперимент.



Увеличение количества заболеваний в Украине Степанов называет «стабильным приростом случаев коронавирусной болезни без резких скачков», что даёт основание Министерству не рекомендовать правительству вводить локдаун до конца декабря.



«Мы, Министерство здравоохранения, не будем рекомендовать вводить жёсткий карантин до конца декабря. Ведь видим стабильный прирост случаев коронавирусной болезни без резких скачков. И мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас в связи с коронавирусом», — сказал Степанов.

Однако, видимо, сразу после встречи Нового года, министр предполагает такой высокий уровень заболеваемости и госпитализации, что предложит правительству жёсткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью в три недели.