В Одесской области за последние сутки проведено тестирований на 1,5 тысячи меньше

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, проведено тестирований методом ИФА – 975 (на 57 меньше вчерашнего показателя), ПЦР — 3 274, что на 1 433 меньше, чем вчера.

Заболевание COVID-19 подтверждено у 1 188 человек, в том числе у 43 детей и 43 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 48 998 (29 235 женщин, 19 763 мужчинs), в том числе у детей — 2 694, медработников — 1 891.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие сутки отмечено в Одессе – 617, Беляевском (70) и Болградском (54) районах.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 622 человек (+32): (Одесса — 281 (+8), г. Б.Днестровский — 25, Измаил — 36 (+1), Теплодар (+1), Черноморск — 22, Южный — 7, районы — Ананьевский — 4, Арцизский — 14, Балтский — 5, Березовский — 6, Б.Днестровский — 19, Беляевский — 26, Болградский — 23, Великомихайловский — 3 (+1), Захаровский — 1, Ивановский — 5, Измаильский — 20, Килийский — 4, Кодымский — 4 (+1), Лиманский — 16, Любашевский — 2 (+1), Николаевский — 4, Овидиопольский — 12 (+1), Окнянский — 1, Подольский — 22, Ренийский — 5, Раздельнянский — 14, Савранский — 2, Саратский — 18 (+1), Тарутинский — 9, Татарбунарский — 8 (+1), Ширяевский — 3 (+1).

Выздоровели — 21 928 человек: (Одесса — 11 301, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 635, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 736, Балтский — 182, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 167, Великомихайловский — 103, Захаровский — 72, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 877, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 466, Окнянский -59, Подольский — 533, Ренийский — 54, Раздельнянский — 111, Савранский — 40, Саратский — 661, Тарутинский — 412, Татарбунарский — 470, Ширяевский — 93).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 4 декабря:

Одесса — 21 869 (дети — 1 130, медработники — 563)

— 21 869 (дети — 1 130, медработники — 563) г.Белгород-Днестровский — 822 (дети — 43, медработники — 48)

Измаил — 2 743 (дети — 128, медработники — 118)

— 2 743 (дети — 128, медработники — 118) Черноморск — 1 574 (дети — 123, медработники — 47)

Теплодар — 169 (дети — 9, медработники — 3)

Южный — 777 (дети — 45, медработники — 14)

Ананьевский район — 273 (дети — 18, медработники — 41)

Арцизский — 967 (дети — 41, медработники — 57)

Балтский — 819 (дети — 15, медработники — 39)

Березовский — 781 (дети — 76, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 533 (дети — 23, медработники — 22)

Беляевский — 2 144 (дети — 149, медработники — 109)

— 2 144 (дети — 149, медработники — 109) Болградский — 1 849 (дети — 117, медработники — 102)

В.Михайловский — 311 (дети — 25, медработники — 22)

Захаровский — 217 (дети — 9, медработники — 6)

Ивановский — 535 (дети — 36, медработники — 36)

Измаильский — 1 087 (дети — 77, медработники — 41)

Килийский — 688 (дети — 37, медработники — 34)

Кодымский — 361 (дети — 17, медработники — 20)

Лиманский — 1 844 (дети — 103, медработники — 84)

Любашевский — 448 (дети — 24, медработники — 33)

Николаевский — 244 (дети — 26, медработники — 13)

Овидиопольский — 1 966 (дети — 140, медработники — 53)

Окнянский — 435 (дети — 9, медработники — 6)

Подольский — 1 677 (дети — 104, медработники — 138)

Раздельнянский — 683 (дети — 28, медработники — 33)

Ренийский — 471 (дети — 25, медработники — 48)

Савранский — 368 (дети — 14, медработники — 8)

Саратский — 713 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 564 (дети — 32, медработники — 26)

Татарбунарский — 722 (дети — 31, медработники — 53)

Ширяевский – 288 (медработники – 8).

Одесса News сообщила шокирующие подробности из одесской больницы №5, где размещают COVID-больных.