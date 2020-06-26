Наконец-то: в Одессе будут проводить ИФА-диагностику COVID-19

Для расширения возможностей диагностики коронавирусной болезни COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА) за средства городского бюджета Одессы закуплены тест-системы для определения иммуноглобулинов G, М и А.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что всего закуплено 14 880 тест-систем: на иммуноглобулины G и М — по 75 наборов, каждый из которых содержит 96 тестов, что позволяет провести по 7 200 исследований на Ig-G и Ig-M, остальные тест-системы — для определения уровня иммуноглобулина А.

Тестирование методом ИФА проводится в случаях, соответствующих определению коронавирусной болезни COVID-19 согласно критериям, определённым Приказом МОЗ Украины №1227 от 20.05.2020 г., с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

ИФА-диагностика COVID-19 организована на базе опорных лабораторий городской клинической инфекционной больницы, городских больниц №1, №5, №10, консультативно-диагностических Центров №6 и №20.

Определение Ig-А будет проводиться только в лаборатории инфекционной больницы.

«За каждой лабораторией приказом городского департамента здравоохранения закреплён перечень медучреждений Одессы, пациентам которых проводится ИФА-тестирование. Все опорные лаборатории обеспечены необходимым оборудованием и персоналом для проведения ИФА-диагностики», — говорится в сообщении.

Обследование методом ИФА с помощью этих тестов проводится только по направлению врачей городских медучреждений, закреплённых за данной лабораторией.

Лица, подлежащие ИФА-тестированию, опеределены приказом городского департамента здравоохранения: это пациенты, направляемые на плановую госпитализацию или операцию; медицинские работники городских лечебно-профилактических учреждений; социальные работники и сотрудники учреждений образования коммунальной собственности территориальной громады Одессы; сотрудники Национальной Гвардии, Национальной полиции и пограничники.

Кстати. Иммуноферментный анализ (ИФА) используется для подтверждения диагноза коронавирусной инфекции, а также для определения напряжённости иммунитета, в том числе у групп эпидемиологического риска (медицинские работники, педагоги, сотрудники правоохранительных органов и др.).

Антитела Ig-M появляются на 5-7-й день после появления симптомов болезни, их определение позволяет выявить больных в острой стадии заболевания. Антитела Ig-G появляются не ранее 14-го дня от начала болезни.

Наличие антител Ig-G говорит о том, что человек переболел COVID-19, даже если заболевание протекало бессимптомно. Антитела Ig-A используются как дополнительный метод подтверждения диагноза.

Как сообщала Одесса News, новых случаев COVID-19 у жителей Одессы за последние сутки не зарегистрировано. По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 26 июня в Одессе лабораторно подтверждены 330 случаев COVID-19.