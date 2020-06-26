Из Одесского порта в начале июля стартует ХХ регата «Кубок портов Чёрного моря»

С 3 по 8 июля в акватории Одесского залива будет проводиться ХХ регата «Кубок портов Чёрного моря», приуроченная ко Дню флота Украины.

Гонки будут проходить по маршруту «Одесса-Южный-Черноморск-Одесса» и в акватории Одесского залива.

Старт от пассажирского комплекса Одесского порта запланирован на 5 июля.

В рамках большой регаты будут проведены соревнования на Кубки Одесского, Черноморского и Южненского портов.

Заявки на участие в Кубке уже подали три десятка команд: из Одессы, Херсона, Николаева, Черноморска, Южного, Белгород-Днестровского, Сергеевки.

Кстати. «Кубок портов Чёрного моря» — одна из крупнейших парусных регат на Чёрном море. Основана по инициативе начальников Одесского, Черноморского (Ильичёвского) портов и порта Южный. Впервые была проведена в 2001 году.