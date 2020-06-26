Мэр Одессы посетил парк Савицкого, где открылись сразу 2 выставки

25 июня в городском парке им. Савицкого открылись сразу две выставки, которые посетил мэр Одессы геннадий Труханов.

Как сообщает официальный сайт города, Геннадий Труханов вместе с другими посетителями познакомился с выставками цветов и гигантских китайских фонарей.

Отмечается, что фестиваль гигантских китайских фонарей в прошлом году проходил в Преображенском парке. В этом году из-за карантинных ограничений выбран иной формат выставки, а экспозиция полностью обновлена.

Днём на парковой территории можно прогуляться среди ярких композиций, топиарных скульптур, различных фигур, на оформление которых пошло более 100 тысяч цветов. А вечером здесь зажигаются гигантские фигуры ручной работы, выполненные из натурального шёлка и led-ламп.

Всего представлено более 30 световых инсталляций, состоящих из 150 фигур.

Из-за обилия зелёных насаждений посещение парка напоминает прогулку в лесу, в вечернее время здесь особенно загадочно и таинственно.

«Мы планомерно наводим порядок во всех парках города. Сегодня открыта новая страничка парка Савицкого. Я считаю, что он был незаслуженно забыт. Уверен, одесситы соскучились за культурными мероприятиями и с удовольствием посетят эти выставки», — рассказал Геннадий Труханов.



Городской голова отметил, что каждый понедельник будет организован бесплатный вход на выставки для одесситов льготных социальных категорий. Для этого достаточно лишь предъявить соответствующее удостоверение.



Обе выставки продлятся до 30 августа. Посетители допускаются на территорию выставок только в защитной маске, также будет проводиться контроль количества посетителей, одновременно находящихся на территории парка. Хотя, судя по фото, предоставленным сайтом «Одесса», для чиновников мэрии маски предмет не обязательный.

Вход со стороны ул. Василия Стуса. Рядом с парком проходят маршруты троллейбусов №№12, 14, маршруток №№168, 197, 201, 232а.