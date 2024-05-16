Мэр Одессы встретился с победителями творческих конкурсов перед Днём вышиванки

15 мая мэр Одессы Геннадий Труханов наградил одесские семьи, ставшие победителями конкурса «Творческая семья – моя семья и Я», а также победительниц конкурса «А я – просто украинка, украиночка».

Эти творческие конкурсы традиционно проводятся в Одессе в канун Дня матери, Дня семьи и Дня вышиванки, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Очень приятно быть рядом с вами, поздравлять победителей, иметь возможность хоть на минуту забыть все тревоги и порадоваться за наших детей — красивых и талантливых. Большое спасибо нашим военным, всем семьям, спасибо педагогам за вашу заботу, за всё то, что вы делаете, чтобы дети как можно меньше ощущали последствия войны. Ведь детство у человека одно. И мы должны сделать всё, чтобы оно не было украдено врагом», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что победителей поздравили также юные артисты и творческие коллективы учебных заведений города.

Фото и видео: «Одесса»

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