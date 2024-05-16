16 мая в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Жители ряда улиц в Одессе 16 мая будут без света по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы Центральными РЭС по таким адресам: Ольгиевская, 37, Мечникова, 22-30. Работы до 14.00.

Большая Арнаутская, 33-47, Осипова, 37, Шмидта, 1-11, М. Арнаутская, 46-48, Пушкинская, 71. Работы до 19.00.

Южные РЭС: Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 88-195, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1-29, пер. Равенства, 92, Фонтанская дор., 106/к.37 и 40, пер. Янтарный, 6-8, Айвазовского (Тимирязева), 34. Работы до 19.00.

Северные РЭС: Добровольского, 61-112, Марсельская, 1-3, Г., Обороны Одессы, 14-22, Бахмутская (Курская), 82-115, Ж. Кюри, 15-50, Орловская, 1-13, Профессора Беркевича переулок (пер. 1-й Орловский), 2-6, 9-я, 10-я, 11-я, 13-я, 15-я, 19-я линии на ж/м, 1-37. Работы до 18.00.

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