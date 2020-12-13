Кто в Одессе в понедельник, 14 декабря, останется без света и воды

14 декабря в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК» Одесские электросети»

В частности, в этот день водоснабжение будет прекращено с 9.30 до 18.00 в связи с необходимостью проведения работ по подключению вновь проложенных объектов водопроводной сети.

Так, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

— Семёна Палия, 80-96;

— Крымская, 62-66;

— Десантный бульвар, 1, 1а, 4-18;

— Академика Заболотного, 35-55.

В связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат в этот день электроэнергию.