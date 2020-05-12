Кому в Одессе 13 мая на два дня отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижки диаметром 800 мм и замене участка водовода диаметром 900 мм у некоторых потребителей Одессы будет прекращено водоснабжение.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Так, воды не будет с 23:00 13 мая до 10:00 15 мая у таких потребителей города и области:

— с. Крыжановка

— с. Лески

— с. Фонтанка

— с. Новая Дофиновка

— пгт. Черноморское-1

— с. Вапнярка

— ТРЦ «Ривьера».

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, 12 мая с 23 часов некоторые потребители Одессы останутся без электричества.