Кто в Одессе 12 мая попадёт под массовое отключение света

12 мая во многих домах Одессы запланировано отключение электроэнергии.

Об этом сообщает компания «Одессаоблэнерго».

Так, с 8.00 до 20.00 не будет подаваться электроэнергия в дома по таким адресам:

-1-й Аэродромный переулок, 4

-1-й переулок Александра Невского, 16, 18, 22, 26, 20а, 30, 22а, 10, 18а

-1-й переулок Сурикова, 2, 5а, 1, 2а, 3а, 3, 5

-2-й переулок Сурикова, 1, 2, 3, 5, 7, 2а, 2б

-Авдеева–Черноморского улица, 122а, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 122/3, 147а, 126а, 122б, 122д, 122/4, 147б, 149г, 147б2, 163, 159а, 149а, 157/7, 122в, 157/4, 157/, 145а, 165, 157/1

-Адмиральский проспект, 26, 1в, 34г, 34, 36, 35а, 35, 37

-Академика Филатова улица, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 49, 51, 53, 57, 76, 78, 33а, 80, 5/2, 16а, 92/2, 6а, 3/2, 14а, 12а, 7/3, 37а, 23а, 33б, 5/3, 47/1, 84, 86, 90, 35а

-Академика Филатова улица, 49/2, 21, 31а, 29б, 35а, 82/2, 23Б, 23, 55, 82, 88, 92, 94 — с 08:00 по 20:00;

-Варненская улица, 7, 18/5, 3г, 3, 18/3, 18/4, 5/3, 1, 12/4, 14/2, 12/3, 17а, 17/2, 17, 16/4, 16/3, 17/3, 17/4, 17/6, 19/3, 19/2, 19/8, 17г, 19д, 9, 19/4, 19г, 19а, 19/1, 5/2, 5, 18/2, 18, 7/4, 12/2, 16, 20, 16/2, 23, 25, 25/2, 7/2, 14/3, 7а, 7б, 7в, 7г, 7/3, 17д

-Гайдара улица, 1, 3, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 42/44, 74б, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 76

-Генерала Петрова улица, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 23/2, 59а, 27/1, 27/3, 52, 27/2, 27/5, 74/2, 68/2, 56/2, 49/2, 49/1, 37/43, 50а, 22а, 18а, 22б, 27/6, 23/4, 23Г5, 23/3, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78

-Генерала Ратова улица, 2, 4, 6, 36, 4а, 2а, 8, 10

-Героев Крут улица, 1, 2, 10а, 15а, 33а, 3, 14а, 32а, 34к27, 2/4, 2/3, 2/2, 34/23, 34к/29, 34к/25, 8а, 20б, 28А, 20а/41, 45/а, 20а, 20в, 39/2, 2/5, 38, 39/3, 26, 25, 42, 33, 43, 46, 44, 18, 20, 39, 22, 35, 24, 10, 37, 52, 40, 4, 3429, 47, 36, 45, 14, 3427, 34, 3425, 32, 16, 30, 41, 12, 49, 5, 54

-Депутатский переулок, 1, 3, 6, 10, 8а, 4, 5, 8, 1а, 2

-Депутатский переулок, 5, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 8а, 1

-Ефима Геллера улица, 92а, 77, 81г, 96г, 81б, 81а, 100а, 100/2, 94б, 96в, 95а, 73А/2, 87б, 99/2, 91а, 99б, 96е, 73а, 97/А, 73в, 81в, 87а, 97Б, 78, 92А, 94-А, 94а, 87в, 96а-96в, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 991, 1003, 1042

-Инглези улица, 20, 2/1, 2/2,

-Инглези улица, 10, 10/2, 8,

-Ицхака Рабина улица, 1, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 71

-Качалова улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 11/2, 19А, 9А, 31а, 33, 35, 37, 39,

-Качалова улица, 31а,

-Ковровый переулок, 8, 2Б, 1, 2, 3, 6, 9, 2а, 4, 10,

-Космонавта Комарова улица, 4, 2а, 2, 6, 4а, 31Д/,

-Космонавтов улица, 21/2, 1, 23/3, 25/3, 31/5, 31/4, 31/3, 29/3, 19/2, 25/4, 27/4, 23/4, 23/5, 27/3, 27/1, 58/2, 27/2, 3а, 23/1, 13б, 13а, 11В, 23/2, 29/2, 25/2, 21/1, 29/1, 31/2, 3, 21/3, 19/3, 21/4, 25/1, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 191,

-Краснова улица, 11А, 9, 11, 13, 15, 17,

-Луганская улица, 14Б

-Люстдорфская дорога, 88, 27/19, 56б, 54а, 54, 52, 52а, 54б, 50, 54в, 27/50, 27/9, 27/34, 27/2, 27/43, 27/33, 27/46, 27/12В, 2710/а, 27/, 27/6, 27/26, 27/13, 27/48, 27/23, 27/10, 27/4, 27/5, 27/22, 27/55, 27/36, 27/11, 27/24, 27/21, 88а, 27/16, 27/40, 27/94, 27/8, 27/173, 27/12, 27/49, 27/54, 27/17, 27/7, 27/27, 27/20, 27/39, 27/45, 27/35, 27/1, 27/30, 27/51, 27/14, 27/42, 27/28, 27/44, 27/25, 27/52, 27/31, 27/32, 27/15, 27/47, 27/37, 27/3, 27/18, 27/29, 27/53,

-Люстдорфская дорога, 27/38, 27/42, 52б1, 52-б, 52б, 86а, 88б, 88в,

-Маршала Бабаджаняна улица, 40, 70, 72, 74, 68/1

-Маршала Жукова проспект, 8, 3А7, 4, 4а, 12, 10, 3А2, 3А8, 3А9, 14, 9, 3А1, 3А3, 7, 3А4, 3А6, 3А5, 3а, с

-Маршала Малиновского улица, 67, 69, 71

-Маршрутная улица, 7В, 5, 7, 9, 5б, 1а, 1, 3

-Машиностроительный переулок, 4, 1а, 16, 3А, 11, 5, 12А, 7, 6А, 9, 8, 10, 2, 3, 14, 6

-Метрополитеновский переулок, 1, 2, 4А, 9а, 6А, 1б, 3, 4, 5, 6, 7

-Метрополитеновский переулок, 3, 9а, 6, 4А, 1, 7, 5, 4, 6А, 2, 1б

-Неделина улица, 111, 57А,

-Палубная улица, 9/2, 9, 9/1, 9/3, 9/4

-переулок Генерала Вишневского, 1, 5, 9, 11, 11/2, 3

-переулок Дежнёва, 4, 5, 6, 9А, 1, 2, 3, 7, 9

-переулок Ермака, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

-переулок Лобачевского, 1, 2, 6б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6а

-переулок Лобачевского, 5, 6а, 7, 1, 3, 2, 4, 9, 6, 10, 8, 6б

-переулок Пржевальского, 5А, 1, 2, 7Б, 3, 7А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

-переулок Радищева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9/1, 7, 3А, 8, 9, 10, 7А

-переулок Яблочкиной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 4А, 2А

-переулок Яблочкиной, 2А, 1, 4А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Список дополняется.