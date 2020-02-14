Темнота — друг молодёжи: кому в День влюблённых отключат свет

Компания «Одессаоблэнерго» заявила о масштабном отключении электроснабжения в пятницу, 14 февраля.

Так, в этот день с 8:00 до 17:00 света не будет в домах по таким адресам:

— ул. 10-я линия, 15, 20;

— 11-я линия, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

— 12-я Суворовская, 21, 19а, 21а, 19, 20, 22, 23, 24;

— 14-я линия, 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

— 22-я линия, 2, 4;

— 23-я линия, 2, 4, 6;

— 24-я линия, 1, 3, 5, 7;

— 32-я линия, 4;

— 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 20, 24, 20а, 19, 22, 23;

— Героев обороны Одессы, 24, 48, 52, 54, 56, 52а, 58, 60, 62, 64, 66;

— просп. Добровольского, 73, 77, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 71а;

— ул. Жолио–Кюри, 24, 43, 43а, 52, 64;

— Капитана Кузнецова, 69, 79, 80, 85, 89, 93, 95, 97, 89а, 99, 91б, 108, 91а;

— Курская, 123а, 123, 125, 161, 161/1, 165;

— Леси Украинки, 45, 47, 49, 78, 80, 82, 82б, 84а, 80б, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122;

— Марсельская, 3, 4, 5, 7, 2а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

Также, с 9:00 до 17:00 обесточат дома по следующим адресам:

— ул. Выездная, 2, 10а, 40, 17, 18, 28, 19б, 50, 2/2, 14, 44, 25а, 23, 22, 19а, 14а, 32, 14а, 26а, 12, 34б, 44а, 24, 34а, 7, 48, 46, 13, 21, 52, 42, 15, 26, 11а, 16, 38, 3в, 8, 9, 3, 11;

— Партизанская, 10в, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 8а, 8, 4а, 9, 12, 30;

— Станкостроительная, 2а, 1, 3, 6, 7, 6а, 3/1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19;

— Столбовая, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2а, 9б, 18д, 5б, 18е, 9а, 18а/1, 18а, 18б, 9, 10, 12, 14, 18.

С 9:00 до 19:00 электроснабжение будет прекращено в домах по улицам:

— ул. 4-я Суворовская (полностью);

— 5-я линия (полностью);

— 6-я станция Люстдорфской дороги, 15, 35а, 24, 22, 14, 19, 19а, 21а, 20, 23, 18, 17, 21, 13, 10, 9, 11, 5, 11а, 7, 16, 20а, 12, 35, 27, 31, 34, 37, 24а, 39, 33, 40, 9а, 36, 32, 38, 29, 31а, 25, 39а, 14а;

— 6-я линия (полностью);

— 8-я Суворовская (полностью);

— Академика Королёва, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 21/1;

— Левитана, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 58а, 60, 61, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602.