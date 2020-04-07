Кто в Одессе 7 апреля останется без света

7 апреля будет прекращено электроснабжение отдельным потребителям электроэнергии в Одессе.

Об этом сообщает облэнерго, запланировав отключение электроснабжения в этот день на территории Одессы и пригорода Красносёлка в Лиманском районе.

Так, до 19:00 света не будет в домах по:

— ул. Новосельского, 69/71;

с 9:00 до 12:00 света не будет в домах по таким адресам:

— 1-й Керченский переулок, 6, 7, 9, 9а, 3, 4, 5, 11, 4а

— ул. 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 12

— 3-й Керченский переулок, 3, 4, 6

— Державина, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164

— Днепровская, 49, 52

— Донецкая, 1/1, 5, 6, 7, 8, 11а, 8б, 22а, 10а, 15а, 27а, 26а, 35а, 9, 13а, 12а, 19а, 28а, 5а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

— ул. Инглези, 1, 3, 3а

— Капитана Кузнецова, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14

— Керченская, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 36а, 62б, 39а, 37а, 62а, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

— Кишинёвская, 2, 4, 4а, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24

— Красносёлка (полностью)

— ул. Ломоносова, 10, 11, 11а, 12, 20

— Нежинская, 12

— Николаевская дорога, 51, 51а

— переулок Державина, 25, 7а, 8, 20, 10, 21, 6, 13, 7, 3, 18, 17, 9, 19а, 23, 11, 5а, 22, 5, 16, 1, 26, 19, 27, 1а, 24, 12, 21а

— ул. Победы, 1

— Ростовская, 31а, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 68б, 65/2, 39, 66а, 52/1, 51а, 56а, 62а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68

— Южная дорога, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 49а, 41а, 65б, 57а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 73.

с 9:00 до 17:00

— ул. Ланжероновская, 3, 5, 9

— Маршала Малиновского, 16

— Пушкинская, 2

— Сосюры, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 13а, 18а, 31а, 5а, 33а, 20а, 29а, 18б, 41, 61а, 42, 43, 67

— переулок Чайковского, 4, 6, 8, 10, 12

с 9:00 до 20:00

— ул. Новосельского, 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

— Ольгиевская, 31, 33

— Старопортофранковская, 31, 33, 35, 39, 41

с 10:00 до 13:00

— просп. Академика Глушко, 36, 34а 34, 38, 40

— просп. Маршала Жукова, 91, 89а, 89

с 11:00 до 14:00

— ул. Клубничная, 20

— Клубничный переулок, 24/3, 24/4, 24а, 20, 24/2

— ул. Посмитного, 20, 22, 33

— Фонтанская дорога, 59, 59а, 61, 59/1, 63

с 14:00 до 17:00

— 2-й переулок Дунаевского, 12а, 1, 4, 6, 2а, 8, 12в, 6а, 10, 12, 2б

— 3-й переулок Дунаевского, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

— ул. Конноармейская, 1, 1а

— Красносёлка (полностью)

— ул. Наклонная, 29/1, 51а, 10, 37, 8, 34, 15а, 43б, 46а, 44, 23, 20, 24а, 32а, 19, 31, 41а, 53, 56а, 59, 14б, 45, 9, 30, 6, 55, 21, 2, 40, 17, 46б, 39, 25, 18, 3, 12а, 33, 28, 42, 26а, 51, 18а, 32, 37а, 27а, 3а, 4а, 29, 16, 41, 7, 15, 12/2, 13, 1, 38, 14а, 26, 48, 11а, 36, 4, 50, 174, 1а, 59а, 27, 49, 43, 59б, 14, 28а, 57а, 24, 35, 47, 5, 22, 11, 4/2, 36а

— переулок Дунаевского, 40а, 3а, 67б, 56, 42а, 31, 40б, 51а, 59а, 37, 34, 54, 40б, 39, 44, 35, 51, 47, 60, 31а, 61/1, 14, 50, 61, 33а, 49, 43, 34а, 48, 42, 38, 65, 69, 32, 41а, 56а, 58, 63, 41, 61а, 38а, 40, 67, 33, 49а, 55, 57, 45, 59, 52, 57б, 36, 44а, 46, 52а, 37а, 17, 2, 28, 3, 25, 21, 10а, 9, 18, 24а, 7, 23б, 13, 6, 1в, 15, 26, 16, 1, 4а, 29, 12а, 5, 11, 22, 12, 24, 4, 19, 9ж, 27, 20, 10, 8, 1б, 30

— ул. Прилиманная, 1

-Сказочный переулок, 3, 3а, 5, 7

— ул. Шестакова, 1, 3, 5

— Штилевая, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 58а, 25а, 4а, 20, 80б, 82а, 22, 24, 30, 50, 74, 76, 81, 82, 86, 90, 110, 114.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.