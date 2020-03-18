Облэнерго неймётся: даже в условиях карантина отключают свет жителям Одессы

На 18 марта запланировано очередное большое отключение электроснабжения ряда жилых объектов на территории Одессы.

Об этом сообщили в Одессаоблэнерго.

Электроснабжение будет прекращено сегодня с 9:00 до 17:00 в пригороде Красносёлка и в городских домах по следующим адресам:

— 1-й Балтский переулок, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

— 1-й Кустанайский переулок, 1, 2

— 1-й Черноморский переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19а, 44а, 6а, 36а, 12а, 32/2, 42б, 18, 15а, 26, 5а, 38, 42, 32, 21, 22, 36, 40, 34, 44, 19, 24, 30

— 10-й Черноморский переулок, 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

— 10-я ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3а, 3б, 7, 1а, 5а, 1б, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 14

— 11-я Суворовская, 1

— 13-й Черноморский переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 5а, 7, 14а, 11а, 10а, 31а, 3а, 39а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

— 2-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

— 2-й Кустанайский переулок, 2а, 2, 4

— 2-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 18а, 1а, 3а, 32, 26а, 22а, 34, 16а

— 2-я Пересыпская ул., 32, 34

— 3-й Балтский переулок, 1, 2, 5а, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

— 3-й Наличный переулок, 31а

— 3-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 5б, 14, 16а, 24а, 18а, 32а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

— 3-я Пересыпская ул., 19, 21, 23, 25, 27

— 3-я Садовая, 9а, 9

— 3-я Суворовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109, 109/2, 109а, 109/1;

— 4-й Балтский переулок, 2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

— 4-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 15а, 41а, 2а, 4, 32а, 10а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

— 4-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2а/1;

— 5-й Балтский переулок, 19а, 7, 8, 10, 12, 13, 12а, 15, 17, 19, 21, 23, 25

— 5-й Черноморский переулок, 3, 19/10, 6, 19/10, 8, 10, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

— 6-й Балтский переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21а, 29а, 31а, 16а, 23, 31б, 18а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

— 7-й Балтский переулок, 9а, 1, 2, 3, 8а, 5, 9б, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 12а

— 7-й Черноморский переулок, 2, 3, 6, 7, 6а

— ул. 7-я Пересыпская, 31а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46а, 14а, 23, 10а, 42а, 23а, 30а, 14/1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

— 8 Марта, 80а, 99а, 77_5, 77к, 77в, 776, 774, 77е, 77/1, 771, 60, 67а, 73, 66, 50, 48, 71, 42, 63, 46а, 46, 67б, 52, 75, 56, 44, 95, 96, 90, 76, 77д, 88, 83, 81а, 93, 74а, 80, 82, 99, 101, 94, 95а, 100, 89, 72, 85, 84, 79, 103, 91, 92, 74б, 97, 77, 85а, 87, 86, 74, 81, 78

— 8-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

— 8-й Черноморский переулок, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

— 9-й Черноморский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

— 9-я ул., 3, 4, 5, 6, 13а, 6а, 7а, 6б, 15а, 12а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

— Балковская, 42, 40а, 31, 38б

— Большевистский переулок, 3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

— ул. Днестровская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2/1, 12, 2в, 19а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2а;

— Жевахова, 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 11/1, 43/1, 61а, 21а, 49/1, 53/3, 53/2, 45/2, 13, 43, 37/39, 57, 49, 23, 39, 25, 27, 67, 17, 33, 19, 61, 45, 55, 21, 59, 47, 51, 35, 41, 32, 29, 53

— Жевахова гора, 22, 30, 81

— Карышковского, 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12/14, 26, 23б, 22а, 23а, 4/2, 30а, 17а, 25_27, 8а, 14а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

— ул. Кузнечная, 39, 41, 43, 49, 51, 55

— Кустанайская, 5, 3а, 3

— Локомотивная, 1, 3, 7, 9, 15, 23а, 1а, 17, 21, 25, 27

— Матюшенко, 25, 26, 27, 29, 30, 51а, 53а, 40б, 57а, 48а, 28а, 27а, 31, 44_46, 50б, 36а, 32а, 41б, 34б, 31а, 29б, 35а, 51б, 58а, 28б, 40а, 41а, 39б, 34а, 30б, 50а, 48б, 49б, 32б, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

— Мациевской, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44

— Овидиопольская дорога (полностью)

— ул. Овидиопольская, 20а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14а, 9а, 11а, 7а, 26а, 7г, 7б, 26а, 1б, 24б, 24а, 1/1, 8, 1а, 1в, 5а, 26а, 18а, 7в, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26

— Овидиопольский переулок, 2, 3, 4, 7, 2а, 5, 4а, 3а,

— переулок Нефтяников, 9а, 3, 8б, 4, 4а, 8а, 5, 6, 7, 8, 9

— ул. Победы, 8

— Посмитного, 22

— Прирельсовая, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 40, 40б, 29в, 42а, 40б, 44, 42а, 29а, 46, 48, 50, 40а

— Проценко, 40, 46, 44а, 42, 44, 48, 42а, 44/1

— Рыночная, 7

— Самолётная, 22

— Саши Хорошенко, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39а, 47а, 29а, 25б, 32а, 34а, 40б, 25а, 27а, 33а, 41а, 45а, 38, 39б, 30а, 37а, 30б, 48а, 32б, 48б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 47б

— Сенная, 9а, 3, 3а, 1, 9, 11, 15

— Сергея Ядова, 51, 61а, 53, 55, 59

— Слободская, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44

— Черноморский переулок (полностью)

— ул. Шилова, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42а, 35, 36, 37, 38, 40

— Шухевича, 15, 28, 30, 32, 34, 36

— Яши Гордиенко, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64б, 55а, 46а, 51б, 37а, 51а, 49в, 43б, 52, 43а, 47а, 57а, 50а, 59а, 64а, 55, 48_1, 62, 54, 53, 70, 57, 59, 68, 66, 58, 61, 60, 56.

С 9:00 до 19:00 без света останутся жители по следующим адресам:

— ул. 1-я линия, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 78/40, 103, 2/130, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 187, 202, 206, 208, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 248, 257, 258, 262, 264, 268, 270, 86/32

— 1-я линия Марии Демченко, 11, 13

— 1-я Суворовская, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

— 12-я Суворовская, 142/2д, 1, 9

— 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 191, 250

— 2-й переулок Амундсена, 3/4, 6/3

— 3-й переулок Амундсена, 65, 610, 6/2, 6/7

— ул. 3-я линия (Лиманчик), 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

— 3-я Суворовская, 132, 135, 148, 161, 6/196, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31

— 30-я линия, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

— 4-я Суворовская, 1, 3, 7, 13, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 60, 68, 69, 67а, 64/12, 72, 73, 77, 81, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265, 68а

— 5-я Суворовская (полностью)

— 6-я линия, 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

— 9-я линия Дачи Ковалевского, 12

— Адмиральский просп., 34, 34г, 36, 35а, 35, 37

— переулок Амундсена, 1, 3, 5, 6, 9, 11

— ул. Белорусская, 7/34, 7/37, 22а, 322, 4, 14, 38, 32, 26, 4а, 16а, 22, 12, 14а, 36, 6, 20, 8, 6а, 10, 28, 2, 34, 18

— Вершинная, 16/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31а, 14а, 10а, 13а, 25а, 17, 16/2, 4а, 10б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 10г

— Ветрова, 43

— переулок Гетманский, 4

— Дача Ковалевского, 142, 132а, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 140/11, 140/8, 140/7, 1406, 140/13, 140/5, 107109, 140/9, 111, 111/г/д, 103/4, 144в, 111у, 107/109, 144ж, 111н, 103, 134, 103/13а/13, 102, 111л, 111к, 142/5, 144/5, 103/18а, 111о, 144/10, 111ф, 103/18, 144д, 111п, 111р, 103/12, 142/217, 153/13, 103/16, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 103/3, 103/7, 103/14, 103/17

— переулок Ковалевского, 9

— Марии Демченко, 12/3в

— Мичурина, 7в, 5а, 3, 34, 3б, 3а/4, 3а, 5б, 5

— Неделина, 57а

— Огренича, 1/1, 9б, 1/1а, 6/а, 6/4, 2а, 1/2а, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1, 2/2, 2д, 6а, 6, 6/1, 12б, 9, 9а, 7, 9б/1, 7а, 9в, 1/3з

— Ореховая, 196

— Пишоновская, 1, 6

— ул. Просвещения), 1/33165, 1а, 1/24, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 1/7, 253, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 166, 1/13203, 154, 210, 1/3, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 1в, 207, 1/1, 3/а, 1/5, 3, 2, 9, 3/2, 1, 3а, 4а, 11, 5, 4б, 4, 197

— Стражеско, 1б, 2, 4

— Эстонский переулок, 4, 1а, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13

— ул. Эстонская, 3, 10а, 8а, 6, 5, 4а, 3а, 8, 5а, 1, 6/1, 4, 6а, 2а

— Якутская, 4, 6а, 2, 6, 8, 10.

С 14:00 до 17:00 света не будет на ул. Софиевская, 7а и Торговая, 3, 8, 10, 1б, 1, 1а.

Как сообщала Одесса News, «Одессаоблэнерго» объясняет так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.