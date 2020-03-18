Мало страшилок в Одессе: кроме массового отключения света, 18 марта опробуют сирены

18 марта в соответствии с региональным планом основных мероприятий гражданской защиты на 2020 год проводится комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей в Одессе.

Время запуска электросирен в городе — 18 марта с 14:00 до 14:30, сообщает официальный сайт города

Электросирены будут включаться поочерёдно в каждом районе города.

«Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, на 18 марта запланировано очередное большое отключение электроснабжения ряда жилых объектов на территории Одессы.