16 июня в Одессе проверят работу электросирен

В соответствии с планом основных мероприятий гражданской защиты на 2021 год 16 июня в Одессе будет проведена комплексная проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей.

Как сообщает официальный сайт города, время запуска электросирен в Одессе – с 14:00 до 14:30.

Электросирены будут включаться поочерёдно в каждом районе города.

Отмечается, что информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен.

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