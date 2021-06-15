Пять двоен родились в Одессе на минувшей неделе

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 183 новорожденных, что на 21 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, прошедшая неделя выдалась богатой на рождение близнецов — на свет появились пять двоен.

«Новорожденные мальчики одержали численное преимущество с минимальным перевесом — на свет появились 92 маленьких одессита и 91 юная одесситка», — говорится в сообщении.

На первом месте по количеству принятых родов на минувшей неделе городской роддом №1, где увидели свет 63 малыша.

Как сообщала Одесса News, с 1 июня в связи с проведением ежегодной плановой дезинфекции и косметического ремонта в течение месяца временно приостановлена госпитализация пациенток в городской роддом №7. Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.

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