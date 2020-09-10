COVID-19 в Украине: за сутки умерли 44 человека

В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 44 человека. Общее количество умерших с начала пандемии составило 3 023.

За прошедшие сутки в регионах Украины обнаружили 2 582 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 145 612.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, выздоровели за сутки 1 174 больных COVID-19, в общей сложности, от коронавируса вылечились 65 877 человек.

Больше всего больных за сутки обнаружено в Харьковской (339) области, в Киеве (298), Тернопольской (252), Львовской (183), Ивано-Франковской (143), Черновицкой (134) областях.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области в среду зафиксировали смерть 2 человек, заражённых коронавирусом, 47 пациентов пополнили количество больных.

Инфографика: Укринформ