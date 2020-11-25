Степанову сказали, что за сутки в Украине зафиксировали COVID у 13 382 человек

13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за истекшие сутки, в том числе 684 ребёнка и 615 медработников.
Об этом сообщил Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Отмечено также, что за минувшие сутки госпитализировано 1 818 человек; летальных случаев — 229; выздоровело 8420 человек; проведено тестирований за сутки 75 396 (в том числе, методом ПЦР — 45 438, методом ИФА — 29 958).
Степанов озвучил и другие цифры по эпидемической заболеваемости в стране.
Так, за всё время пандемии в Украине заболели 661 858 человек; выздоровели 307 778; летальных случаев — 11 492; проведено ПЦР-тестов — 4 324 463.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 62 620 случаев;
- Винницкая область — 15 984 случая;
- Волынская область — 22 516 случаев;
- Днепропетровская область — 31 861 случай;
- Донецкая область — 20 868 случаев;
- Житомирская область — 27 368 случаев;
- Закарпатская область — 22 150 случаев;
- Запорожская область — 26 328 случаев;
- Ивано-Франковская область — 33 409 случаев;
- Киевская область — 33 262 случая;
- Кировоградская область — 4 557 случаев;
- Луганская область — 5 793 случая;
- Львовская область — 42 874 случая;
- Николаевская область — 16 229 случаев;
- Одесская область — 39 742 случая;
- Полтавская область — 19 679 случаев;
- Ровенская область — 28 860 случаев;
- Сумская область — 24 811 случаев;
- Тернопольская область — 26 329 случаев;
- Харьковская область — 52 538 случаев;
- Херсонская область — 9 141 случай;
- Хмельницкая область — 27 114 случаев;
- Черкасская область — 19 826 случаев;
- Черновицкая область — 32 067 случаев;
- Черниговская область — 15 932 случая.
«Три простые правила противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук — спасают жизни», — напомнил Степанов.
О карантине выходного дня в этом контексте ничего сказано не было.
Как сообщала Одесса News, в одесском футбольном клубе «Черноморец» 17 игроков заболели коронавирусом.