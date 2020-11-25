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Степанову сказали, что за сутки в Украине зафиксировали COVID у 13 382 человек

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13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за истекшие сутки, в том числе 684 ребёнка и 615 медработников.

Об этом сообщил Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечено также, что за минувшие сутки госпитализировано 1 818 человек; летальных случаев — 229; выздоровело 8420 человек; проведено тестирований за сутки 75 396 (в том числе, методом ПЦР — 45 438, методом ИФА — 29 958).

Степанов озвучил и другие цифры по эпидемической заболеваемости в стране.

Так, за всё время пандемии в Украине заболели 661 858 человек; выздоровели 307 778; летальных случаев — 11 492; проведено ПЦР-тестов — 4 324 463.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 62 620 случаев;
  • Винницкая область — 15 984 случая;
  • Волынская область — 22 516 случаев;
  • Днепропетровская область — 31 861 случай;
  • Донецкая область — 20 868 случаев;
  • Житомирская область — 27 368 случаев;
  • Закарпатская область — 22 150 случаев;
  • Запорожская область — 26 328 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 33 409 случаев;
  • Киевская область — 33 262 случая;
  • Кировоградская область — 4 557 случаев;
  • Луганская область — 5 793 случая;
  • Львовская область — 42 874 случая;
  • Николаевская область — 16 229 случаев;
  • Одесская область — 39 742 случая;
  • Полтавская область — 19 679 случаев;
  • Ровенская область — 28 860 случаев;
  • Сумская область — 24 811 случаев;
  • Тернопольская область — 26 329 случаев;
  • Харьковская область — 52 538 случаев;
  • Херсонская область — 9 141 случай;
  • Хмельницкая область — 27 114 случаев;
  • Черкасская область — 19 826 случаев;
  • Черновицкая область — 32 067 случаев;
  • Черниговская область — 15 932 случая.

«Три простые правила противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук — спасают жизни», — напомнил Степанов.

О карантине выходного дня в этом контексте ничего сказано не было.

Как сообщала Одесса News, в одесском футбольном клубе «Черноморец» 17 игроков заболели коронавирусом.

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