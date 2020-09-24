COVID-19 в Одесской области: за сутки 188 заболели, 7 — умерли

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 188 человек (дети – 13, медработники – 10).

Лабораторно подтверждённых случаев всего — 12 308 (7 212 женщин, 5 096 мужчин), в том числе:

дети — 930 (г. Одесса — 309, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 65, Черноморское — 23, Теплодар — 4, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 26, Белгород-Днестровский — 14, Беляевский — 72, Болградский — 75, Великомихайловский — 6, Ивановский — 9, Измаильский — 28, Килийский — 16, Кодымский-2, Лиманский-34, Подольский — 44, Окнянский — 1, Николаевский — 3, Овидиопольский — 50, Ренийский — 1, Раздельнянский — 10, Савранский — 2, Саратский — 38, Тарутинский — 23, Татарбунарский — 4).

— 930 (г. Одесса — 309, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 65, Черноморское — 23, Теплодар — 4, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 26, Белгород-Днестровский — 14, Беляевский — 72, Болградский — 75, Великомихайловский — 6, Ивановский — 9, Измаильский — 28, Килийский — 16, Кодымский-2, Лиманский-34, Подольский — 44, Окнянский — 1, Николаевский — 3, Овидиопольский — 50, Ренийский — 1, Раздельнянский — 10, Савранский — 2, Саратский — 38, Тарутинский — 23, Татарбунарский — 4). медицинские работники — 837 (Одесса — 289, Белгород-Днестровский — 26, Измаил — 39, Черноморск — 6, Теплодар — 1, Южный — 2, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 22 , Балтский — 23, Березовский — 16, Белгород-Днестровский — 12, Беляевский -36, Болградский — 57, Великомихайловский — 3, Ивановский — 11, Измаильский — 14, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 27, Подольский — 96, Окнянский — 2, Любашевский — 4, Николаевский — 1, Овидиопольский — 24, Ренийский — 1, Раздельнянский — 6, Савранский -4, Саратский — 19, Тарутинский — 14, Татарбунарский — 32, Захаровский — 1, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 174 человека: (Одесса — 72, Белгород-Днестровский — 7, Измаил — 13, Черноморск — 6, Южный — 1, районы Ананьевский — 3, Балтский — 2, Березовский — 2, Белгород-Днестровский — 5, Беляевский — 10, Болградский — 10, Ивановский — 1, Измаильский — 5, Кодымский — 1, Лиманский — 5, Подольский — 10, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 1, Раздельнянский — 4, Саратский — 4, Тарутинский — 3, Ширяевский — 1).

Выздоровевших всего 4 251 пациент: Одесса — 1 975, Белгород-Днестровский — 6, Измаил — 163, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 71, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 14, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 519, Великомихайловский — 18, Ивановский — 46, Измаильский — 82, Килийский — 32, Кодымский — 6 , Лиманский — 162, Подольский — 334, Окнянский — 6, Любашевский — 4, Николаевский — 15, Овидиопольский — 92, Раздельнянский — 29, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 16, Татарбунарский — 17, Захаровский — 3, Ширяевский — 4.

Ареал распространения лабораторно подтверждённых больных на административных территориях на 24 сентября таков:

Одесса — 5 040 (дети — 309, медработники — 289)

— 5 040 (дети — 309, медработники — 289) г.Белгород-Днестровский — 260 (дети — 27, медработники — 26);

Измаил — 706 (дети — 65, медработники — 39);

— 706 (дети — 65, медработники — 39); Черноморск — 313 (дети — 23, медработники — 6);

Теплодар — 43 (дети — 4, медработники — 1);

Южный — 119 (дети — 10, медработники — 2);

Ананьевский — 117 (дети — 9, медработники — 18);

Арцизский — 212 (дети — 19, медработники — 21);

Балтский -186 (дети — 6, медработники — 23);

Березовский -232 (дети — 26, медработники — 16);

Б.-Днестровский район — 215 (дети — 14, медработники -12)

Беляевский — 697 (дети — 72, медработники — 36)

Болградский — 997 (дети — 75, медработники — 57)

— 997 (дети — 75, медработники — 57) В.Михайловский — 42 (дети — 6, медработники — 3);

Захаровский — 15 (медработники — 1);

Ивановский — 152 (дети — 9, медработники — 11);

Измаильский — 352 (дети — 28, медработники -14)

Килийский — 124 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 60 (дети — 2, медработники — 3);

Лиманский — 356 (дети — 34, медработники — 27)

Подольский — 571 (дети — 44, медработники -96)

Окнянский — 22 (дети — 1, медработники — 2);

Любашевский — 24 (медработники — 4);

Николаевский — 42 (дети — 3, медработники — 1);

Овидиопольский — 545 (дети — 50, медработники — 24);

Ренийский — 34 (дети — 1, медработники — 1);

Раздельнянский — 108 (дети — 10, медработники — 6);

Савранский — 43 (дети — 2, медработники — 4);

Саратский — 273 (дети — 38, медработники — 19);

Тарутинский — 248 (дети — 23, медработники — 14);

Татарбунарский — 132 (дети — 4, медработники — 32)

Ширяевский — 28 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области заболевание COVID-19 было подтверждено у 288 человек, в том числе 28 детей и 5 медработников.